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20:47   26 Декабря 2020
Шоу-бизнес

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев скоро станут родителями

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев скоро станут родителями

Российская актриса театра и кино, телеведущая Татьяна Арнтгольц ждет ребенка от звезды сериала "Кухня" Марка Захарова.

Эту новость сообщил соведущий актрисы в программе "Жди меня" на канале НТВ Александр Лазарев-младший, когда появился в эфире без своей спутницы. Он успокоил зрителей, сказав, что его коллега сейчас находится в декретном отпуске. Эти известия ведущий даже назвал "по-новогоднему чудесными".

"Моя очаровательная соведущая взяла ненадолго декретный отпуск", — заявил в студии передачи "Жди меня" Александр Лазарев-младший.

Пока что пара не делала никаких официальных заявлений касательно скорого пополнения в семье. Более того, супруги предпочитают не распространяться о деталях личной жизни. Например, месяц назад стало известно, что возлюбленные тайно поженились.

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#беременность #арнтгольц #богатырев

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