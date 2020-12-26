Раскрыта настоящая причина расставания Грачевского с первой женой

Художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский в беседе с журналистами рассказал о первом браке с Галиной Грачевской и озвучил причину расставания.

Художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский в беседе с журналистами рассказал о первом браке с Галиной Грачевской и озвучил причину расставания.

Борис и Галина Грачевские были женаты 35 лет. В браке у них родились двое детей — сын Максим и дочь Ксения. Однако их крепкий брак все же дал трещину. По словам режиссера и сценариста, всему виной "глобальная потеря интереса" со стороны супруги.

"Мы были вместе тридцать пять лет, и у Галины Яковлевны случилась не то чтобы усталость, а глобальная потеря интереса ко мне как к художнику, человеку, который творит и созидает", — цитирует "Собеседник" слова Бориса Грачевского.

Худрук "Ералаша" признался, что это немало задевало его. Однако бывшим супругам удалось сохранить теплые отношения после развода. Грачевский назвал Галину "фантастическим математиком с грандиозными успехами".