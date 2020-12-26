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20:30   26 Декабря 2020
Армия

Самолет Минобороны РФ доставил в Россию из Сирии еще 19 детей

Самолет Минобороны РФ доставил в Россию из Сирии еще 19 детей

Самолет Минобороны России доставил в подмосковный аэропорт Чкаловский еще 19 детей, вывезенных из сирийских лагерей беженцев Аль-Хол и Рож.

Как сообщила российский детский омбудсмен Анна Кузнецова, это уже 12-й рейс с декабря 2018 года. В общей сложности в Россию из Сирии были возвращены 144 ребенка. По прибытию детей отправляют в больницу для медобследования и прохождения обязательного карантина, после чего они будут переданы ближайшим родственникам.

Кузнецова добавила, что в настоящее время подготовлены документы на 96 детей, которые все еще находятся в сирийских лагерях. Также стало известно, что беженцы могут находиться на территории Турции.

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#россия #дети #сирия #аль-хол

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