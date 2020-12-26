Евгений Пригожин: в ЦАР живет замечательный народ

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал текущую обстановку в Центральноафриканской Республике и выразил поддержку ее гражданам.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал текущую обстановку в Центральноафриканской Республике и выразил поддержку ее гражданам.

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ бизнесмена на запрос издания "Правда.ру". Журналисты поинтересовались у Пригожина о том, как он относится к событиям в ЦАР, где продолжаются столкновения вооруженных группировок с правительственными войсками. Также представители СМИ спросили, обладает ли предприниматель какой-либо информацией о деятельности ЧВК "Вагнер" на территории африканского государства.

"Как я уже неоднократно отвечал, я не имею отношения ни к каким ЧВК, кроме компании Blackwater, которую мне советуют приобрести. Но в настоящее время мои специалисты разбираются, связана ли она с кулинарией", — ответил Евгений Пригожин.

Петербургский бизнесмен заявил, что никогда не бывал в ЦАР и не имеет там никаких бизнес-интересов. Пригожин добавил, что в африканской республике, где нет коронавируса и экономического кризиса, живет замечательный народ. Он подчеркнул, что готов по мере возможностей помогать гражданам ЦАР.

"В ЦАР я никогда не бывал и бизнес-интересов у меня там не было и нет. Однако я уже связался с союзом рестораторов города Банги и обсудил с ними совместные проекты. Как я понял, в этой стране живёт замечательный народ. Там нет ни ковида, ни экономического кризиса и я, безусловно, готов помогать им по мере сил и возможностей. Например, мы уже договорились о проведении мастер-классов русской кухни", — подвел итог предприниматель.

Ранее ФАН сообщал, что напряженная обстановка в пограничных регионах ЦАР сохраняется. Однако правительство республики не намерено переносить дату президентских выборов. Голосование состоится в назначенный срок — 27 декабря 2020 года.