Тарасова рассказала о значимости "Ледникового периода" в ее жизни

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, являющаяся членом жюри телепроекта "Ледниковый период", рассказала о роли проекта в ее жизни.

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, являющаяся членом жюри телепроекта "Ледниковый период", рассказала о роли проекта в ее жизни.

По мнению Татьяны Тарасовой, программа "Ледниковый период", транслирующаяся на Первом канале, стала настоящим открытием не только для телезрителей, но и для многих членов жюри шоу.

"Ледниковый период" — прекрасная затея, которая много лет назад ошеломила нас. И мы каждый год занимается этой прелестью, смотрим на ребят и через них узнаем что-то новое", — призналась тренер.

Тарасова также заявила, что давно бы умерла, если бы не возможность работать на любимой работе после завершения карьеры тренера.

"Еще я хочу сказать, что мне в жизни очень повезло. Я была удачливым тренером. И мне очень повезло после того, как я закончила тренерскую карьеру. Наверное, я бы уже давно умерла, если бы не эта работа, которая меня тоже захватывает", — заявила Тарасова.

Напомним, сегодня, 26 декабря, на Первом канале состоится финальный выпуск шоу "Ледниковый период". Телезрители наконец-то смогут узнать имена победителей.