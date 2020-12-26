Трамп: Президентские выборы в Афганистане были честнее, чем в США

Американский президент похвалил демократию в Афганистане.

Казалось бы, мир перевернулся: американский президент похвалил демократию в Афганистане. Таковы превратности политики в США — Дональд Трамп действительно заявил, что прошедшие 28 сентября в Афганистане президентские выборы были «намного честнее», чем прошедшие в ноябре выборы нового главы Белого дома в США.

«Молодой военный, служащий в Афганистане, сказал мне, что выборы там были намного лучше организованы и прошли намного честнее, чем выборы 2020 года в США. У нас, с миллионами и миллионами коррумпированных бюллетеней для голосования по почте, были выборы уровня страны третьего мира. Фальшивый президент!», — снова разразился Трамп в Twitter 26 декабря.

22 декабря Независимая избирательная комиссия Афганистана объявила о победе действующего президента Мухаммада Ашрафа Гани. Всего на должность претендовали 15 кандидатов, в том числе и премьер-министр Абдулла Энаятулла.

Трамп также обвинил Верховный суд США в некомпетентности из-за отказа признавать массовые фальсификации на выборах в пользу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Если в США случились коррумпированные выборы, значит, Америки больше не существует, добавил пока еще действующий президент.

Кроме того, Трамп посетовал на бездействие сенаторов от Республиканской партии, которые якобы не пытаются оспаривать итоги сомнительного почтового голосования. Абсолютное большинство почтовых бюллетеней были подозрительно заполнены в пользу Байдена.

«Если бы у кандидата в президенты от демократов были сфальсифицированы и украдены выборы с доказательствами таких действий на невиданном ранее уровне, сенаторы-демократы сочли бы это актом войны и дрались бы насмерть. Митч [Макконнелл — лидер республиканского большинства в Сенате, — прим.ред.] и республиканцы ничего не делают, просто хотят, чтобы это закончилось. Нет борьбы!», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп помиловал 15 солдат-наемников, отбывавших срок в тюрьме, назло Байдену. О том, как «солдаты удачи» оказались за решеткой после командировок в Ирак и на Украину — читайте в нашей статье.