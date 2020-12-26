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20:06   26 Декабря 2020
Армия

Азербайджан потерял один Су-25 за время конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан потерял один Су-25 за время конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджанское военное руководство раскрыло потери пилотируемой авиации в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

ВВС Азербайджана потеряли один боевой самолет во время операции в Карабахе. В ходе конфликта Баку применял штурмовики Су-25, которые уничтожали бронетехнику, артиллерию и личный состав противника, средства ПВО Армении, приобретенные незадолго до начала противостояния, передает "Военное обозрение".

Один азербайджанский Су-25 был сбит ПВО Армении 4 октября 2020 года под Джабраилом. Полковник Заур Нудиралиев, который пилотировал самолет, погиб. Катапультироваться он не стал, чтобы не попасть в плен.

"Пожертвовав своей жизнью, он направил самолет на участок скопления вражеских сил и техники и героически погиб", — рассказал азербайджанский полковник-лейтенант Эльчин Мамедов.

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#азербайджан #армения #су-25

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