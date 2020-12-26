Азербайджан потерял один Су-25 за время конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджанское военное руководство раскрыло потери пилотируемой авиации в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
ВВС Азербайджана потеряли один боевой самолет во время операции в Карабахе. В ходе конфликта Баку применял штурмовики Су-25, которые уничтожали бронетехнику, артиллерию и личный состав противника, средства ПВО Армении, приобретенные незадолго до начала противостояния, передает "Военное обозрение".
Один азербайджанский Су-25 был сбит ПВО Армении 4 октября 2020 года под Джабраилом. Полковник Заур Нудиралиев, который пилотировал самолет, погиб. Катапультироваться он не стал, чтобы не попасть в плен.
"Пожертвовав своей жизнью, он направил самолет на участок скопления вражеских сил и техники и героически погиб", — рассказал азербайджанский полковник-лейтенант Эльчин Мамедов.