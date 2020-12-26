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19:18   26 Декабря 2020
Политика

Правительство РФ ввело ограничение на госзакупки масок из других стран

Правительство РФ ввело ограничение на госзакупки масок из других стран

Кабмин подписал запрет о государственных закупках медицинских масок в других странах. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) стал исключением.

Правительство РФ утвердило ограничения на госзакупки импортных масок до 31 декабря 2021 года. Текст соответствующего документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Страны ЕАЭС не входят в список запрещенных. Кабмин принял постановление о запрете в конце апреля. Подписанный документ вносит правки в перечень указанной продукции.

Госзакупки не должны включать в себя приобретение медицинских, в том числе, хирургических изделий. Средства защиты головы и лица (медицинские маски) также входят в запрещенный список.

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