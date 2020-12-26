Беглов проверил готовность нового корпуса городской больницы № 33

Окончание первого этапа строительства нового лечебно-диагностического корпуса городской больницы № 33 в Колпино проверил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Окончание первого этапа строительства нового лечебно-диагностического корпуса городской больницы № 33 в Колпино проверил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Работы начались еще семь лет назад, и за это время сменилось множество подрядчиков. Строительство возобновилось в июле для увеличения числа коек в период распространения коронавируса. Корпус уже практически готов к открытию. Он вмещает в себя 273 койко-места, 13 операционных и отделение реанимации.

Возведение объекта оплачивалось из городского бюджета. На эти цели потратили 4,1 млрд рублей, из них большая часть ушла на закупку медицинского оборудования. Беглов заявил, что в учреждении оказывают высокотехнологичную помощь, поэтому в ближайшее время в новый корпус переведут пациентов из терапевтического стационара. Их места займут зараженные коронавирусом, объяснил губернатор.