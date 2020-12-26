Японцев испугали планы МО РФ разместить новые военные объекты на Курилах

Японских читателей издания Yahoo News Japan всерьез напугали планы Минобороны России разместить на Курильских островах 51 военный объект.

Японских читателей издания Yahoo News Japan всерьез напугали планы Минобороны России разместить на Курильских островах 51 военный объект.

Журналисты со ссылкой на замглавы российского оборонного ведомства Тимура Иванова сообщили, что 25 военных объектов на Курилах уже введены в эксплуатацию. Японцы в комментариях выразили мнение, что строительство данных объектов — это "последствие мягкотелой политики" бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"У меня вообще возникает сомнение, на самом ли деле японское правительство хочет возвращения "северных территорий?" — задался вопросом пользователь под ником mhn.

Другие читатели призвали токийские власти требовать у Москвы все острова Курильской гряды и южную часть Сахалина. Также японцы требуют усилить оборону на острове Хоккайдо.

"Как и с Китаем, с Россией шутки плохи. Мы им посылаем собачек акита-ину, стараемся выстроить с ними дружеские отношения, но ничего не получается. Если мы не проснемся от своего пацифизма, то Япония пропадет!" — пишет читатель Yas.

В свою очередь пользователь с ником 08uk признал, что Япония никогда не вернет себе "северные острова". Он также призвал "забыть" о газопроводе из России на остров Хоккайдо.