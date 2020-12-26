Экс-звезда "Дома-2" страдает из-за жуткого одиночества

Бывшая участница скандального проекта "Дом-2" Милена Безбородова пожаловалась фанатам на одиночество. Она призналась, что это чувство действует на нее губительным образом.

Бывшая участница скандального проекта "Дом-2" Милена Безбородова пожаловалась фанатам на одиночество. Она призналась, что это чувство действует на нее губительным образом.

Звезда опубликовала новый пост на своей официальной странице в социальной сети микроблогов Instagram. Безбородова призналась, что ее мучает чувство одиночества после расставания с Алексеем Безусом. Знаменитость до сих пор не нашла спутника жизни.

"Сижу дома, ни с кем не знакомлюсь, нигде не общаюсь. Я очень закрылась от мужчин после последних событий в своей жизни", — поделилась переживаниями звезда телестройки.

Она уточнила, что видит рядом с собой понимающего мужчину, который способен поддержать свою возлюбленную. Безбородова ждет "настоящую" любовь, чтобы та вырвала ее из бессмысленного и пустого существования. При этом девушка призналась, что до сих пор испытывает чувства к бывшему парню и еще не "отпустила ситуацию".