Смольный установил цены на проезд в общественном транспорте на 2021 год

Разовый проезд в петербургском метро обойдется в 60 рублей с 1 января, сообщили в пресс-службе Смольного.

Разовый проезд в петербургском метро обойдется в 60 рублей с 1 января, сообщили в пресс-службе Смольного.

Стоимость поездки на наземном транспорте составит 55 рублей. Изменения цен по большей части коснутся туристов, заявили в пресс-службе.

В 2021 году люди смогут воспользоваться скидками по льготным билетам. По "Подорожнику" поездка в метро обойдется в 41 рубль. Проезд на наземном транспорте будет стоить 36 рублей. Если горожанин оплатит дорогу картой "Мир", за поездку придется заплатить 44 рубля. Стоимость проезда по "Единой Карте Петербуржца" составит 39 рублей.

Если владельцы карт будут использовать приложение, то смогу сэкономить еще больше денег. Поездка по карте "Мир" будет стоить 33 рубля, а по ЕКП — 36 рублей.