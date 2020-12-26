Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:22   26 Декабря 2020
Политика

Россия предложила послу США "Спутник V" в качестве подарка от Деда Мороза

Россия предложила послу США "Спутник V" в качестве подарка от Деда Мороза

МИД РФ отдельно пояснил дипломату, что российский препарат одобрен для применения людьми старше 60 лет.

Данное предложение ведомство сделало на своей официальной странице в Twitter.

Посол США Джон Салливан ранее написал письмо Санта-Клаусу, где попросил подарить ему новую хоккейную клюшку, вакцину от COVID-19 и беговые кроссовки. Дипломат заверил волшебника, что весь год вел себя хорошо, носил маску и держал дистанцию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#мид рф #посол сша #вакцина #салливан #коронавирус #подарок от Деда Мороза

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров