Россия предложила послу США "Спутник V" в качестве подарка от Деда Мороза

МИД РФ отдельно пояснил дипломату, что российский препарат одобрен для применения людьми старше 60 лет.

МИД РФ отдельно пояснил дипломату, что российский препарат одобрен для применения людьми старше 60 лет.

Данное предложение ведомство сделало на своей официальной странице в Twitter.

Посол США Джон Салливан ранее написал письмо Санта-Клаусу, где попросил подарить ему новую хоккейную клюшку, вакцину от COVID-19 и беговые кроссовки. Дипломат заверил волшебника, что весь год вел себя хорошо, носил маску и держал дистанцию.