Турецкие компании выставили на торги недвижимость в Ливии из-за убытков

Вложившиеся в Ливию турецкие инвесторы понесли огромные потери начиная с 2011 года, считает член DEVA ("Партия демократии и прорыва") Абдуррахман Бильгич.

Вложившиеся в Ливию турецкие инвесторы понесли огромные потери начиная с 2011 года, считает член DEVA ("Партия демократии и прорыва") Абдуррахман Бильгич.

На торги выставили незавершенные проекты. Их стоимость превышает 19 миллиардов долларов. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН). Компании финансово обеспечивают наемников, чтобы защитить свою собственность в ходе затяжного ливийского кризиса.

Турция и нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии договорились о расширении экономических связей. Они заключили соответствующий договор в Триполи. Соглашение должно было решить вопрос проектов, начатых еще при бывшем лидере Ливии Муаммаре Каддафи.

Бильгич оценил договор и назвал его "пустышкой". Соглашение не обязывает ни одну из ливийских структур возместить потери турецких компаний, подчеркнул член DEVA.