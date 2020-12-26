США «присоединили» Западную Сахару к Марокко ради Израиля

Разменной монетой в сложных отношениях Израиля, США и арабских стран стала Западная Сахара.

США и Израиль установили суверенитет Марокко над частично признанным, но желающим полной независимости государством — Сахарской Арабской Демократической Республикой (САДР).

«Решение американцев – незаконное. Международное сообщество не признает и не будет признавать никакого суверенитета Марокко над Западной Сахарой», — заявил министр иностранных дел Сахарской Арабской Демократической Республики Мохаммед Салем Ульд Салек.

Теперь из-за действий США в пустынный регион может снова вернуться напряженность после 29 лет перемирия. Почва для эскалации конфликта благодатная: в ноябре власти Марокко жестко подавили мирные протесты в САДР, а в ответ Фронт Полисарио, сражающийся за независимость Западной Сахары, объявил о возобновлении вооруженной борьбы «во имя защиты законных прав сахарского народа».

Правда, в наступление сахарские повстанцы после этого не переходили. Танков и авиации у них нет, а на линии соприкосновения уже 30 лет стоит построенная Марокко стена, которую бойцы Фронта Полисарио разрушить не в состоянии. Вероятно, заявление о возобновлении борьбы было способом привлечь международное внимания к давно забытой миром сахарской проблеме: повстанцы надеются, что ООН может заставить Марокко соблюдать нормы организации.

Статус Западной Сахары не определен с 1975 года — тогда Испания отказалась от бывшей колонии, но вопреки резолюции Генассамблеи ООН, гарантирующей экс-колониям право на самоопределение, поделила Западную Сахару между Марокко и Мавританией.

Это было сделано под давлением Вашингтона, опасающегося, что в стране власть возьмут социалисты из повстанческого Фронта Полисарио, уже тогда боровшегося за независимость сахарцев вплоть до прекращения огня в 1991 году. В ходе конфликта Мавритания быстро отказалась от претензий на сахарские земли, в отличие от Марокко.

Американский интерес

Урегулировать обострившуюся в конце 2020 года ситуацию, не упуская собственной выгоды, вызвались Соединенные Штаты. В официальном релизе Белого дома сказано, что администрация Дональда Трампа считает независимость региона «нереалистичным вариантом», а единственным способом решить конфликт может стать «только настоящая автономия в рамках суверенитета Марокко». Штаты якобы готовы способствовать социально-экономическому развитию этой территории и с этой целью даже откроют консульство в городе Дахла.

«Марокко признало Соединенные Штаты в 1777 году. Поэтому вполне уместно признать их суверенитет над Западной Сахарой», — написал Трамп в Twitter.

Истинные причины решения США официоз не отражает. Трамп объявил Западную Сахару марокканской территорией в обмен на признание Израиля со стороны Марокко и восстановление официальных связей королевства с израильтянами. Таким образом, усилиями республиканца уже четвертая арабская страна за последние несколько месяцев признала еврейское государство.

Трамп стал одним из самых произраильских президентов в истории США. Отчасти играет роль то, что Республиканская партия традиционно придерживается жесткой произраильской позиции на Ближнем Востоке. Но политика Трампа обусловлена и финансовым фактором, отмечает политолог-американист Малек Дудаков.

«Есть крупные доноры вроде Шелдона Адельсона [американский миллиардер еврейского происхождения, — прим.ред.], который является известным израильским донором и много денег давал Трампу — это мягкий лоббизм в интересах Израиля. Кроме того, для Трампа это был еще один способ показать, что он исполняет свое предвыборное обещание не начинать новых войн на Ближнем Востоке. Когда некоторые арабские страны Ближнего Востока договариваются с Израилем, то уменьшается вероятность большого конфликта», — рассказал Дудаков в комментарии «Политике Сегодня».

В январе президентское кресло займет демократ Джо Байден и произраильский настрой американского руководства остынет, прогнозирует политолог. Демократическая партия в меньшей степени ориентирована на интересы этого государства.

«Поэтому Израиль является одним из главных проигравших в исходе президентских выборов в США. С другой стороны, я не думаю, что Байден будет разворачивать назад начатый Трампом процесс, а просто его приостановит», — заключил Дудаков.

Немаловажно, что отношения Израиля и Марокко улучшились только формально, на бумаге. Согласно данным опроса Arab Opinion Index, лишь 4% марокканцев признает государственность Израиля, а 88% поддерживают Палестину и выступают против Израиля. Король Марокко Мухаммед VI во избежание общественного осуждения дипломатично отметил, что, признавая Израиль, не отказывается от защиты прав палестинцев.

Реакция других государств

В МИД РФ однозначно заявили, что новая позиция США может затруднить усилия ООН по западносахарскому урегулированию, обострить отношения между вовлеченными сторонами и спровоцировать новый виток вооруженного насилия. Недовольна решением и Анкара. Турция, весьма холодно относящаяся к Израилю, новому союзу не рада. Премьер-министр Алжира и вовсе выразил позицию своей страны «без купюр».

«Теперь сионистская структура стремится подобраться еще ближе к нашим границам», — заявил Абдельазиз Джарад.

Евросоюз мнение по Западной Сахаре не изменил — там рассматривают САДР как «несамоуправляющуюся территорию», по поводу статуса которой продолжается переговорный процесс в ООН. При этом неназванный французский дипломат заявил, что марокканский план сахарской автономии «находится на столе и заслуживает, чтобы его приняли во внимание», сообщило издание Politico. Надо понимать, попыткам США «продавить» свою позицию в ЕС европейская принципиальность не помеха.