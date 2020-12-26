КС ЦАР отклонил запрос оппозиции о переносе выборов президента

Конституционный суд Центральноафриканской Республики отклонил прошение нескольких кандидатов в президенты о переносе голосования на более поздний срок.

Конституционный суд Центральноафриканской Республики отклонил прошение нескольких кандидатов в президенты о переносе голосования на более поздний срок.

Федеральное агентство новостей сообщает, что прошение об изменении даты голосования подали кандидаты Карим Мекассуа, Жорж Дологеле, Дезире Колингба и Николас Тингае, они объяснили, что беспокоятся за безопасность избирательного процесса.

Выборы в ЦАР состоятся 27 декабря, согласно конституции республики. Пользователи социальных сетей в ЦАР приветствуют решение Конституционного суда, так как считают, что перенос выборов выгоден вооруженным формированиям.

Соответствующее решение было принято в субботу утром.

Отметим, обстановка в Центральноафриканской Республике в преддверии выборов осложнилась из-за действий вооруженных боевиков из "Коалиции патриотов за перемены", цель — сорвать выборы.