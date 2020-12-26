Азаров раскритиковал заявление главы МИД Украины о "войне" с Россией

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отреагировал на заявление министра иностранных дел Незалежной Дмитрия Кулебы.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отреагировал на заявление министра иностранных дел Незалежной Дмитрия Кулебы.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины заявил о неоспоримости факта "войны" с российской стороной. Бывший глава правительства Незалежной расценил это заявление как "предновогоднее обострение".

По его словам, Кулебе необходимо объяснить, что Украина не объявляла России войну. Кроме того, Азаров отметил, что товарооборот между странами растет уже в течение нескольких лет.

Подобные заявления рассчитаны только на тех украинцев, которые продолжают верить "зомбоящику", подытожил он.