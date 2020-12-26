Двух крымских адвокатов задержали с килограммом амфетамина в Самаре

Два сотрудника адвокатской палаты Крыма задержаны в Самаре с килограммом синтетических наркотиков. Правоохранители обнаружили запрещенные вещества в их автомобиле.

Два сотрудника адвокатской палаты Крыма задержаны в Самаре с килограммом синтетических наркотиков. Правоохранители обнаружили запрещенные вещества в их автомобиле.

Следствие считает, что адвокаты собирались продать амфетамин, но полицейские раскрыли их план и не дали довести преступление до конца. Возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщает ФАН.

Суд в скором времени изберет меру пресечения подозреваемым. Следователь собирается ходатайствовать о заключении адвокатов под стражу.

Недавно в Ноябрьске задержали мать, которая прятала наркотики в шкафчике дочери в детсаду. Воспитательница заметила, как женщина доставала пакетики с запрещенным веществом, а затем сообщила в полицию.