17:19 26 Декабря 2020Происшествия
Двух крымских адвокатов задержали с килограммом амфетамина в Самаре
Два сотрудника адвокатской палаты Крыма задержаны в Самаре с килограммом синтетических наркотиков. Правоохранители обнаружили запрещенные вещества в их автомобиле.
Два сотрудника адвокатской палаты Крыма задержаны в Самаре с килограммом синтетических наркотиков. Правоохранители обнаружили запрещенные вещества в их автомобиле.
Следствие считает, что адвокаты собирались продать амфетамин, но полицейские раскрыли их план и не дали довести преступление до конца. Возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщает ФАН.
Суд в скором времени изберет меру пресечения подозреваемым. Следователь собирается ходатайствовать о заключении адвокатов под стражу.
Недавно в Ноябрьске задержали мать, которая прятала наркотики в шкафчике дочери в детсаду. Воспитательница заметила, как женщина доставала пакетики с запрещенным веществом, а затем сообщила в полицию.