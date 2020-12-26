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17:20   26 Декабря 2020
Весь мир

Япония закрывает въезд для иностранцев

Япония закрывает въезд для иностранцев

Власти Японии объявили о временном запрете на въезд в страну для граждан других государств. Причиной такого решения стал новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании.  Сообщается, что он как минимум на 50% заразнее других мутаций вируса.

«Ограничения вводятся в порядке превентивных мер в связи с обнаружением нового штамма коронавируса в ряде стран», - говорится в заявлении правительства.

Как пишет агентство Kyodo, въезд для иностранцев закроют с 28 декабря. Планируется, что эти меры будут действовать до конца января 2021 года. Гражданам Японии и иностранцам, имеющим вид на жительство, разрешат вернуться в страну.

По данным на 26 декабря, в Японии выявлено семь случаев заражения новым штаммом COVID-19. В то же время за последние сутки в Стране восходящего солнца зарегистрировали 3877 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало антирекордом за всю пандемию. 

 

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