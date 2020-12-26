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17:07   26 Декабря 2020
Происшествия

Охрану аэродрома в Таганроге усилили после кражи с "самолета Судного дня"

Охрану аэродрома в Таганроге усилили после кражи с "самолета Судного дня"

Администрация воздушной гавани Таганрог-Южный также ужесточила режим доступа на стратегически важный военный объект.

Аэродром по-прежнему охраняется сотрудниками ФГУП "Минтранс России", многие из которых уже допрошены по делу о краже аппаратуры с Ил-80. О реорганизациях сообщает РЕН ТВ.

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#кража #таганрог #самолет судного дня #Ил-80

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