Охрану аэродрома в Таганроге усилили после кражи с "самолета Судного дня"

Администрация воздушной гавани Таганрог-Южный также ужесточила режим доступа на стратегически важный военный объект.

Администрация воздушной гавани Таганрог-Южный также ужесточила режим доступа на стратегически важный военный объект.

Аэродром по-прежнему охраняется сотрудниками ФГУП "Минтранс России", многие из которых уже допрошены по делу о краже аппаратуры с Ил-80. О реорганизациях сообщает РЕН ТВ.