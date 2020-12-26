17:07 26 Декабря 2020Происшествия
Охрану аэродрома в Таганроге усилили после кражи с "самолета Судного дня"
Администрация воздушной гавани Таганрог-Южный также ужесточила режим доступа на стратегически важный военный объект.
Администрация воздушной гавани Таганрог-Южный также ужесточила режим доступа на стратегически важный военный объект.
Аэродром по-прежнему охраняется сотрудниками ФГУП "Минтранс России", многие из которых уже допрошены по делу о краже аппаратуры с Ил-80. О реорганизациях сообщает РЕН ТВ.