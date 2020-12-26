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17:04   26 Декабря 2020
Происшествия

Получившая ожоги в сауне бабушка скончалась в Москве

Получившая ожоги в сауне бабушка скончалась в Москве

Пожилая москвичка умерла в реанимации после долгого посещения сауны. Бабушке стало плохо в фитнес-клубе.

Врачи не смогли спасти 75-летнюю женщину, которую доставили в больницу с ожогами 20% тела, сообщает РЕН ТВ. Пенсионерку поместили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в фитнес-центре по улице Новодмитровской. Отмечается, что пожилая женщина слишком долго находилась в сауне, в результате чего потеряла сознание. Как на теле погибшей появились ожоги — не сообщается. Когда журналисты приехали в фитнес-клуб, его сотрудница напала на них, не желая комментировать гибель клиентки.

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#москва #смерть #бабушка #сауна

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