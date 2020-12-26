17:02 26 Декабря 2020Армия
Турецкие военные заблокировали трассу М4 в Идлибе
Турецкие военные установили бетонные блоки на трассе М4 в провинции Идлиб. Дорога была заблокирована в субботу утром.
Турецкие военные установили бетонные блоки на трассе М4 в провинции Идлиб. Дорога была заблокирована в субботу утром.
Бетонные блоки установлены на трассе между населенными пунктами Ат-Тронбе и Нейраб, непосредственно на линии соприкосновения правительственных войск Сирии и отрядов запрещенной в Российской Федерации террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Об этом пишет Федеральное агентство новостей.
В октябре 2020 года турецкие военные начали постепенно ликвидировать свои военные объекты на территории провинций Хама, Идлиб и Алеппо в САР. Идлиб контролируют террористы запрещенной в РФ "Хайят Тахрир аш-Шам" и боевики "Сирийской национальной армии", поддерживаемой Турцией.