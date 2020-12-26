В Банги прошел марш в поддержку мира и действующего президента ЦАР

Жители Банги устроили митинг в поддержку действующего президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера.

Жители Банги устроили митинг в поддержку действующего президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера.

Марш в поддержку мира и лидера республики прошел 25 декабря на улицах Банги. Граждане ЦАР оценили усилия Туадера по обеспечению безопасности и выступили против действий боевиков из "Коалиции патриотов за перемены" (СРС). По мнению мирных жителей, вооруженные группировки действуют незаконно, пытаясь сорвать конституционный процесс, пишет ФАН.

Сам Фостен-Арканж Туадера завершил свою предвыборную программу. Действующий лидер ЦАР призвал всех граждан не поддаваться на провокации боевиков и ответственно подойти к голосованию, которое состоится 27 декабря 2020 года.