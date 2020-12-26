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16:29   26 Декабря 2020
Политика

Все страны Евросоюза получили вакцину от COVID-19

Все страны Евросоюза получили вакцину от COVID-19

Все страны Евросоюза получили первую партию вакцины от коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как пишет глава ЕК в Twitter, первые прививки в странах Евросоюза начнут ставить в самое ближайшее время.

"Я тронута тем, что вижу, что первые вакцины от COVID-19 отправлены во все страны ЕС одновременно", — отметила Урсула фон дер Ляйен в своем посте.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило вакцину компаний Pfizer/BioNTech. На рынок ЕС препарат допущен 21 декабря. Вакцина будет доступна всем странам Евросоюза на единых условиях, но цена на препарат не сообщается.

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#евросоюз #вакцина #коронавирус

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