Все страны Евросоюза получили вакцину от COVID-19

Все страны Евросоюза получили первую партию вакцины от коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Все страны Евросоюза получили первую партию вакцины от коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как пишет глава ЕК в Twitter, первые прививки в странах Евросоюза начнут ставить в самое ближайшее время.

"Я тронута тем, что вижу, что первые вакцины от COVID-19 отправлены во все страны ЕС одновременно", — отметила Урсула фон дер Ляйен в своем посте.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило вакцину компаний Pfizer/BioNTech. На рынок ЕС препарат допущен 21 декабря. Вакцина будет доступна всем странам Евросоюза на единых условиях, но цена на препарат не сообщается.