Представители АС предупредили об ответственности за раскачивание обстановки в ЦАР

Вспышка вооруженного насилия в ЦАР, за которую ответственны поддерживающие экс-президента Бозизе боевики, вызвала беспокойство в Совет мира и безопасности Африканского союза.

Вспышка вооруженного насилия в ЦАР, за которую ответственны поддерживающие экс-президента Бозизе боевики, вызвала беспокойство в Совет мира и безопасности Африканского союза.

Ситуация в Центральноафриканской республике, сложившаяся в преддверии президентских выборов, стала предметом обсуждения на заседании Совет мира и безопасности Африканского союза. Члены совета выразили поддержку Национальному избирательному управлению ЦАР и призвали всех участников политического процесса не мешать управлению в деле подготовки к выборам, предупредив их о неизбежных юридических и политических последствиях для тех, кто дестабилизирует ситуацию в стране, передает ФАН.

Особую обеспокоенность в Совете выразили по поводу эскалации насилия в стране и сговора некоторых политиков с вооруженными бандформированиями, от действий которых уже погибли миротворцы из многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике. Действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера убежден, что боевиками руководит бывший президент страны Франсуа Бозизе, который не был допущен до выборов Конституционным судом ЦАР.