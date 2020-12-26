16:17 26 Декабря 2020Общество
Эпидемиолог разъяснил необходимость носить маски на улице
Медицинские маски нужно носить на улице только при участии в массовых мероприятиях, заявил заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Медицинские маски нужно носить на улице только при участии в массовых мероприятиях, заявил заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Средства индивидуальной защиты нужно обязательно носить в общественных местах, транспорте и при массовом скоплении людей на улице. Но это касается только тех случаев, когда на свежем воздухе действительно находится много людей. В других ситуациях маска на улице не нужна, объяснил эпидемиолог в интервью РИА Новости.
В борьбе с коронавирусом медицинские маски остаются правилом номер один. Также специалисты призывают россиян соблюдать социальную дистанцию и использовать дезинфицирующие средства.