Эпидемиолог разъяснил необходимость носить маски на улице

Медицинские маски нужно носить на улице только при участии в массовых мероприятиях, заявил заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Медицинские маски нужно носить на улице только при участии в массовых мероприятиях, заявил заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Средства индивидуальной защиты нужно обязательно носить в общественных местах, транспорте и при массовом скоплении людей на улице. Но это касается только тех случаев, когда на свежем воздухе действительно находится много людей. В других ситуациях маска на улице не нужна, объяснил эпидемиолог в интервью РИА Новости.

В борьбе с коронавирусом медицинские маски остаются правилом номер один. Также специалисты призывают россиян соблюдать социальную дистанцию и использовать дезинфицирующие средства.