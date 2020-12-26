Крымский сенатор указал на ошибку Киева в создании независимой Украины

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков оценил успехи Украины в вопросе построения независимого государства.

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков оценил успехи Украины в вопросе построения независимого государства.

По его словам, главной ошибкой, которую изначально допустило киевское руководство, стало активное противопоставление России. Сенатор уверен, что Украине необходимо одуматься и вернуться к курсу созидания.

Цеков отметил, что Украина активно развивалась только тогда, когда состояла в добрососедских отношениях с Россией. По его мнению, Незалежной необходимо забыть о воинственной риторике по отношению к России. Только так Украина сможет стать цивилизованным государством, подытожил он.