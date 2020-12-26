Западные СМИ продолжают тиражировать фейки о беженцах из Сирии, сообщил руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Западные СМИ продолжают тиражировать фейки о беженцах из Сирии, сообщил руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Издание The Washington Post опубликовало материал, который посвящен вопросу беженцев, использующийся для дискредитации Сирии и продолжения информационной кампании против официального Дамаска. Ярик уточнил, что заложниками информационной политики Соединенных Штатов против сирийской стороны оказались 5,5 млн человек, пишет ФАН.

Авторы материала пишут, что сирийские беженцы перебрались в Турцию, Ливан, Ирак и Иорданию и якобы не намерены возвращаться на домой. В исследовании издания сказано, что сирийцы при возвращении в государство "боятся преследований со стороны правительства" и "обязательного призыва в армию". Помимо этого, в качестве других причин приводят "тяжелые экономические условия" и "отсутствие социальных льгот и услуг".

Однако западные СМИ не сообщают о прошедшей в ноябре конференции, где поднимались вопросы возвращения беженцев в Сирию. Журналисты предпочитают не рассказывать об успехах в делах улучшения гуманитарного вопроса в стране.