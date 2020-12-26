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15:57   26 Декабря 2020
Политика

Байден наживет себе проблемы в мировом сообществе из-за отключение РФ от SWIFT

Байден наживет себе проблемы в мировом сообществе из-за отключение РФ от SWIFT

Вероятные санкции США, среди которых может быть отключение России от SWIFT, больно ударят по избранному американскому президенту Джо Байдену, сообщили эксперты.

Международная межбанковская система передачи финансовых данных (SWIFT) важна для Москвы, однако не критически необходима. Таким образом, Байден намерен наказать российскую сторону за действия "русских хакеров", якобы взломавших сервера Минторговли, Минфина, Госдепа и еще ряда госведомств США.

"Надо, чтобы русские поняли, что мы даем отпор", — заявил Эдвард Фишман из Атлантического совета.

По мнению экспертов, отключение от SWIFT больно ударит по избранному президенту Соединенных Штатов. Байден завоюет благосклонность американцев, однако в международном сообществе наживет себе большие проблемы.

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#россия #сша #байден

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