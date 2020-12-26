Министр туризма Сирии рассказал о планах по возрождению турбизнеса в стране

В Сирии возрождается туристический бизнес после возвращения контроля Дамаском над временно оккупированными территориями.

В Сирии возрождается туристический бизнес после возвращения контроля Дамаском над временно оккупированными территориями.

Внутренний, религиозный и международный туризм принес в казну 3,235 млрд сирийских фунтов (2,59 млн долларов) за 2019 год, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на министра туризма Сирии Мухаммада Рами Мартини.

Так, стало известно о создании плана восстановления туристической сферы в стране на ближайшие десять лет — в этот период в Сирии будут действовать программы поощрения иностранных инвестиций и подписание соглашений о сотрудничестве с дружественными и союзными странами, в первую очередь — с Россией.

По словам Мартини, к сожалению, внушительное количество древних памятников были разграблены террористами, а ценнейшие артефакты сирийской культуры и вовсе оказались вывезены за границу или уничтожены. Однако Минкультуры страны совместно с Управлением музеев занимаются работами по восстановлению исторических объектов.

Кроме того, к началу ноября нынешнего года Министерство туризма Сирии предоставило лицензии на реализацию девяти турпроектов в провинции Тартус — общая стоимость проекта достигла 900 млрд сирийских фунтов (1,75 млрд долларов).