Эдвард Сноуден и его супруга Линдси Миллс стали родителями

Получивший убежище в России спецагент ЦРУ Эдвард Сноуден стал отцом. Его супруга Линдси Миллс родила сына, первенец пары появился на свет в одном из роддомов Москвы.

Получивший убежище в России спецагент ЦРУ Эдвард Сноуден стал отцом. Его супруга Линдси Миллс родила сына, первенец пары появился на свет в одном из роддомов Москвы.

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США получил убежище в России, после чего подал просьбу о вступлении в гражданство РФ.

В 2013 году спецагент ЦРУ Сноуден обнародовал информацию о шпионской деятельности США в 60 странах мира, слежка велась в том числе и за руководителями государств. В США Сноудена обвинили в разглашении государственной тайны.

Сейчас Сноуден и его супруга Линдси Миллс живут в России. Пара поженилась в 2017 году.