Вдова Армена Джигарханяна хотела спустить с лестницы Цымбалюк-Романовскую

Вторая жена актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова рассказала журналистам, как хотела расправиться с третьей супругой артиста, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Вторая жена актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова рассказала журналистам, как хотела расправиться с третьей супругой артиста, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Татьяна Власова стала гостьей программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1". Она рассказала, как бегала по квартире актера, чтобы расправиться с пианисткой Цымбалюк-Романовской, ради которой Джигарханян бросил ее после почти 50 лет брака.

"Я могла бы при первом же слухе приехать и дать ей, извините, по морде, спустить ее с лестницы", — шокировала своим признанием Власова.

Тем не менее, продолжила она, в один момент она испугалась, что пианистка упадет и повредит себе пальцы, из-за чего не сможет больше играть. По словам Власовой, Цымбалюк-Романовская манипулировала Джигарханяном, чтобы заполучить его деньги и имущество.