Умерла мать чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова

Скончалась Клара Каспарова, мать 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Женщина умерла на 83-м году жизни.

Скончалась Клара Каспарова, мать 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Женщина умерла на 83-м году жизни.

О смерти матери сообщил сам Каспаров в Twitter. Она была для шахматиста примером для подражания и самым сильным человеком, которого он когда-либо знал. Федерация шахмат России принесла свои соболезнования Каспарову и всем родным покойной.

Клара Каспарова работала специалистом по автоматике и телемеханике. Когда карьера сына пошла вверх, она бросила работу, чтобы помогать юному шахматисту. Сейчас Каспарову 57 лет, он стал чемпионом мира в 1985 году.