США ударят санкциями в самое сердце «Северного потока — 2», но попадут в ЕС

США снова накажут компании из Евросоюза, связанные с «Северным потоком — 2».

США призывают европейские частные компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», прекратить работу над ним. Вашингтон готовит расширение уже действующих против проекта санкций, сообщает Reuters со ссылкой на слова высокопоставленных чиновников в администрации Дональда Трампа.

Уходящая в январе администрация Трампа, действуя по принципу «после нас — хоть потоп», закончит правление республиканца новым раундом санкций «в самом ближайшем будущем». Предполагается, что ограничения нанесут «смертельный удар» по российско-германскому проекту, возглавляемому «Газпромом», заявили изданию три источника.

«Мы наносили удар за ударом и теперь готовы вбить кол в сердце проекта», — сказал один из чиновников в комментарии Reuters.

По словам американских госслужащих, санкции не направлены на правительства конкретных стран или каких-либо правительственных чиновников. Это значит, что урон понесут именно частные европейские компании, имеющие отношение к газопроводу — более 120 предприятий из 12 стран Евросоюза.

Сотрудники Белого дома озвучили и «метод пряника»: европейские компании могут избежать санкций, если приложат «добросовестные усилия, чтобы ослабить свое участие».

Новые санкционные нападки превращают «Северный поток — 2» из коммерческого проекта, который реализуется компаниями, в газопровод, который символизирует собой суверенитет Евросоюза в целом и его ключевых членов, таких как Германия, отмечает заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Берлин возмущен поползновениями американской энергетической диктатуры и находит самые незаурядные способы обойти возможные санкции со стороны Вашингтона.

«США будут пытаться противодействовать энергетическому сотрудничеству России и Европы, запугивать, принимать санкционные меры и наказывать, тех, кто не хочет подчиняться. Это их стратегическая линия. Но я не думаю, что у них получится остановить проект, пока Европа и Россия считают его стратегически важным», — рассказал Гривач в комментарии «Политике Сегодня».

Характерно, что принятый недавно Конгрессом и Сенатом США закон «Об оборонной политике» до неприличия расширяет возможности санкционного воздействия на другие государства и частные компании.

Санкционный удар по Европе

В декабре «Газпром» и европейские компании-партнеры возобновили строительство трубопровода «Северный поток — 2» стоимостью 11,6 млрд долларов спустя год простоя, вызванного ограничениями со стороны США. В 2019 году процесс пришлось приостановить, хотя его готовность составляла 90%.

Несмотря на то, что окончательно свернуть энергетический проект Штатам не удалось, даже годовая «заморозка» считается успехом: как заявил один из чиновников администрации Трампа в интервью Reuters, санкции принудили российскую и европейскую стороны потратить на проект еще 1 миллиард долларов дополнительно.

Работы вновь начались на участке в 2,6 километра на мелководье, в экономической зоне Германии. Следующий этап — строительство на глубоководном участке у берегов Дании: 22 декабря датский антимонопольный регулятор дал добро. С 15 января там начнет работу российское судно «Фортуна».

США с самого начала выступали против проекта. Главная причина, озвученная Белым домом, — увеличение зависимости Европы от российского газа, что якобы ставит под угрозу европейский суверенитет и энергетическую безопасность. Москва парирует: американские санкции — следствие недобросовестной конкуренции и открытое лоббирование интересов производителей сжиженного природного газа (СПГ) из США. Топливо Штаты планировали возить в Европу танкерами.

Основным рынком сбыта американского СПГ была Европа и Азия, но из-за далекого от адекватной дипломатии давления руководства США на Германию и Китай техасские газодобывающие компании остались ни с чем. Известно, что именно республиканец Трамп долгое время продвигал интересы американских «газовиков» на международном уровне, но при следующем президенте США Джо Байдене ситуация с «Северным потоком — 2» не изменится в лучшую сторону. Демократ называл трубопровод «плохой сделкой» для Европы еще в 2016 году.

К тому же, давление США на газопровод поддерживается как республиканскими, так и демократическими законодателями в Америке — в этом вопросе вечные соперники давно пришли к консенсусу. В Вашингтоне якобы обеспокоены судьбой Украины, которая лишится прибыли от транзитных сборов после того, как газ из России будет поступать напрямую в Европу по морскому дну, а не через украинскую территорию.