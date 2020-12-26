Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Георгия Блейка

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким советского разведчика Джорджа Блейка в связи с его гибелью.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким советского разведчика Джорджа Блейка в связи с его гибелью.

Российский лидер направил телеграмму, где назвал покойного Блейка блестящим профессионалом и легендарным человеком. Президент отметил годы трудной и напряженной работы разведчика. Путин оценил вклад погибшего в сохранение мира на планете. Текст сообщения опубликован на сайте Кремля.