России следует жестко реагировать на обвинительные речи представителей иностранных структур. Об этом заявил бывший сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич.

России следует жестко реагировать на обвинительные речи представителей иностранных структур. Об этом заявил бывший сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич.

Москва ни при каких обстоятельствах не нарушает международные договоренности, подчеркнул Франц Клинцевич в беседе с журналистами iReactor. Экс-сенатор обратил внимание, что действия российских кораблей и авианосных комплексов, которые в теории действительно способны изменить государственный строй в любой стране, никак не нарушают суверенитет Англии. Российские корабли и самолеты не нарушали границы других стран и действовали на нейтральных территориях.

"Исходя из перечисленных обстоятельств, это должно побудить на более уважительное и добрососедское отношение с разумным диалогом", — считает Клинцевич.

Вероятно, недовольство Великобритании действиями российских военных кораблей и самолетов связано с невозможностью развивать собственные флот и авиацию. Лондон слишком долго рассчитывал на Вашингтон в вопросах обороны.

"Реальные проблемы в области функционирования военной организации их беспокоят, как и неприятие военного бюджета. Они хотели бы иметь дело с вассалом, как это происходит с Украиной и Грузией, но с Россией так не получится. Россия никогда это не позволит, диктовать что-то себе, скорее отломает руку. Уже пора по этим вопросам давать жесткий ответ и требовать более жестких пояснений", — заключил Клинцевич.

Ранее министр обороны Великобритании заявил, что Лондон обеспокоен действиями России, увеличившей активность в небе и в британских водах. Британский политик добавил, что народ хочет отношений с россиянами, но наладить их будет трудно, так как Россия якобы "применила нервно-паралитическое вещество на улицах английского города".