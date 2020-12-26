Землетрясение произошло на востоке Узбекистана

Эпицентр землетрясения находился в 18 км к югу от города Фергана. Разрушений в городе не произошло. Никто не пострадал.

Эпицентр землетрясения находился в 18 км к югу от города Фергана. Разрушений в городе не произошло. Никто не пострадал.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения магнитудой 5,5 залегал на глубине около двух километров.

В конце декабря сейсмическая активность была зафиксирована и в Чечне. В республике зафиксировали седьмое землетрясение за последние десять дней 22 декабря.