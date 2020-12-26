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14:22   26 Декабря 2020
Происшествия

Жертвой аварии в Саратовской области стал глава местного Гидрометцентра

Жертвой аварии в Саратовской области стал глава местного Гидрометцентра

Начальник Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Болтухин погиб в автокатастрофе.

Иномарка Михаила столкнулась с КамАЗом недалеко от поворота на село Александровка. От удара легковой автомобиль отлетел в дерево, его водитель скончался от полученных травм. На месте работали сотрудники всех экстренных служб. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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#дтп #саратов #Михаил Болтухин

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