Жертвой аварии в Саратовской области стал глава местного Гидрометцентра

Начальник Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Болтухин погиб в автокатастрофе.

Начальник Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Болтухин погиб в автокатастрофе.

Иномарка Михаила столкнулась с КамАЗом недалеко от поворота на село Александровка. От удара легковой автомобиль отлетел в дерево, его водитель скончался от полученных травм. На месте работали сотрудники всех экстренных служб. Выясняются все обстоятельства произошедшего.