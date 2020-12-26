В СНБО ответили на заявление Зеленского о тотальной войне с Россией

Привлечение к мобилизации женщин для войны с Россией в СНБО сочли нереалистичной.

Привлечение к мобилизации женщин для войны с Россией в СНБО сочли нереалистичной.

Высказанная ранее идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации женщин наравне с мужчинами в случае ведения войны с Россией не нашла отклика в Совете национальной безопасности и обороны Украины, где ее сочли нереалистичной. Замглавы СНБО Сергей Кривонос заявил, что большинство украинцев к этому попросту не готовы.

По его словам, украинского лидера его окружение убеждает в обратном, но в реальном мире подобные мероприятия приведут только к массовому дезертирству.

"Обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет", — утверждает Кривонос.

Генерал-майор отметил, что на Украине патриотизм в принципе не поддерживается на государственном уровне, что показал 2014 год, когда призывники убегали от мобилизации.