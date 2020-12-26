В Госдуме объяснили, кто из пожилых людей первым сделает прививку от COVID-19

Россиян старше 60 лет начнут делать прививки от коронавирусной инфекции "Спутником V". Спрос на вакцинацию будет среди активных граждан.

Россиян старше 60 лет начнут делать прививки от коронавирусной инфекции "Спутником V". Спрос на вакцинацию будет среди активных граждан.

Разрешение на вакцинацию пенсионеров "Спутником V" выдал Минздрав РФ. Спрос будет зависеть от того, насколько человек ведет активный образ жизни, поделился мнением с телеканалом "360" первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Прежде всего прививка для защиты от инфекции нужна людям, которые предпочитают активно проводить время. Круг заинтересованных пройти вакцинацию будет увеличиваться по ходу мероприятия, считает зампред. Процедура зависит от количества необходимого препарата в наличии, дополнил Тумусов.