Вирусолог оценил влияние морозов на распространение коронавируса

Морозы, которые надвигаются на некоторые регионы России, будут способствовать распространению новой коронавирусной инфекции.

Морозы, которые надвигаются на некоторые регионы России, будут способствовать распространению новой коронавирусной инфекции.

Об этом рассказал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. По его словам, чем морознее, тем дольше сохраняется COVID-19 на различных поверхностях: перилах, ручках дверей и бытовых предметах, передает ТАСС.

В связи с этим прирост новых заболевших может увеличиться в новогодние праздники, поскольку люди будут активнее контактировать друг с другом. Однако есть и факторы, которые сдерживают распространение коронавируса. Например, при сильном похолодании люди стараются не выходить на улицу и меньше контактируют с другими.

Ученые из Южной Кореи назвали необычный способ распространения коронавируса. Они выяснили, что в многоквартирных домах инфекция может попасть в жилое помещение по вентиляции, передает телеканал "360".