Вирусолог оценил влияние морозов на распространение коронавируса
Морозы, которые надвигаются на некоторые регионы России, будут способствовать распространению новой коронавирусной инфекции.
Об этом рассказал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. По его словам, чем морознее, тем дольше сохраняется COVID-19 на различных поверхностях: перилах, ручках дверей и бытовых предметах, передает ТАСС.
В связи с этим прирост новых заболевших может увеличиться в новогодние праздники, поскольку люди будут активнее контактировать друг с другом. Однако есть и факторы, которые сдерживают распространение коронавируса. Например, при сильном похолодании люди стараются не выходить на улицу и меньше контактируют с другими.
Ученые из Южной Кореи назвали необычный способ распространения коронавируса. Они выяснили, что в многоквартирных домах инфекция может попасть в жилое помещение по вентиляции, передает телеканал "360".