Вассерман назвал причину поражения Трампа на выборах

Политконсультант Анатолий Вассерман считает, что карантин из-за пандемии коронавируса значительно повлияли на итоги президентских выборов в США.

Политконсультант Анатолий Вассерман считает, что карантин из-за пандемии коронавируса значительно повлияли на итоги президентских выборов в США.

Пандемия коронавируса оказала свое влияние на процесс выборов в США в нынешнем году. В этом уверен политолог Анатолий Вассерман. Он считает, что если бы не было карантина и ограничительных мер, то команде действующего американского лидера Дональда Трампа удалось бы предотвратить фальсификации и подтасовки, выявленные в процессе голосования. И это дало бы значительное преимущество и перевес в голосах в пользу республиканца.

"Если бы не этот карантин, то у Трампа был бы такой перевес в голосах, что его противникам не помогли бы никакие подтасовки", — сказал Вассерман.

Политолог также не верит, что у избранного президента США Джо Байдена получится быть хорошим президентом. Консервативные взгляды не позволят вывести экономику страны на новый уровень.