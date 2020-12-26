Выдававший себя за брата наркоман предстал перед судом в Саратове

Жителя Саратова, который покупал наркотики и обманом отправил брата в колонию, приговорили к тюрьме.

Жителя Саратова, который покупал наркотики и обманом отправил брата в колонию, приговорили к тюрьме.

Молодой человек попался правоохранителям во время приобретения запрещенных веществ. Для того, чтобы избежать наказания, он представился именем своего брата. Полицейские и суд не заподозрили подвоха, и саратовец получил условный срок. После этого он сбежал, а к его брату наведались стражи порядка.

Они вновь не различили молодых людей и задержали ни в чем неповинного родственника, передает телеканал РЕН ТВ. Ясность в происходившее внесла жена задержанного. Она доказала суду, что ее муж приходится братом ранее осужденному мужчине. Только после этого настоящего наркомана задержали, а его брата отпустили.