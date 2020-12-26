Стало известно, чем зрителям запомнился полуфинал шоу "Голос"

Завершился полуфинал конкурса исполнителей "Голос". Некоторые номера особенно запомнились поклонникам музыкального проекта.

Завершился полуфинал конкурса исполнителей "Голос". Некоторые номера особенно запомнились поклонникам музыкального проекта.

Дальнейшую судьбу героев конкурса определяли наставники и зрители с помощью SMS-голосования. В этот раз большинство исполнителей выбрали русскоязычные композиции.

Одним из самых ярких и запоминающихся номеров стало выступление Дмитрия Венгерова. Вокалист команды Сергея Шнурова исполнил песню группы "Звери" "Районы-кварталы".

Представителями команды Полины Гагариной стали Кирилл Суслов и Яна Габбасова. Музыканты выступили с песней "Вьюга" в компании с Григорием Лепсом. Номер Габбасовой Гагарина оценила выше, чем исполнение ее конкурента.

Наставник Валерий Сюткин представил в полуфинальном раунде Сурена Платонова и Олега Аккуратова. Последний выступил с хитом Ар Келли I Believe I Can Fly, а Платонов спел песню Io ti darò di più одновременно на двух языках.

Команда Басты порадовала телезрителей выступлением Елизаветы Пурис и Василия Пасечника. Девушка выступила с композицией "Ой, то не вечер", а для Пасечника выбрали песню Николая Носкова "Без названия".