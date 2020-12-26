Медики обследовали на коронавирус 42 458 петербуржцев за последние сутки

Петербургские врачи обследовали на коронавирусную инфекцию 42 458 жителей Северной столицы за последние сутки.

Петербургские врачи обследовали на коронавирусную инфекцию 42 458 жителей Северной столицы за последние сутки.

На данный момент под медицинским наблюдением остаются 888 человек. 557 из них признаны контактными, а 331 петербуржец соблюдает режим самоизоляции. Данные обновил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала 3276 вызовов, поступивших по номеру 122. Также отмечается, что с 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1136 петербургских волонтеров. Гуманитарную помощь уже получили 66 352 человека.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что на распространение коронавируса оказывает влияние и сырой климат, который "ругали во все времена". По его словам, до Нового года в городе появится порядка двух тысяч специализированных коек для больных COVID-19, передает телеканал "360".