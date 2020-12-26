Телеведущий Норкин отказался отвечать на вопросы о семье

Российский телеведущий Андрей Норкин в последний раз ответил на вопросы поклонников о семье. В будущем он пообещал не комментировать свою личную жизнь.

Российский телеведущий Андрей Норкин в последний раз ответил на вопросы поклонников о семье. В будущем он пообещал не комментировать свою личную жизнь.

Андрей Норкин в процессе общения с подписчиками в прямом эфире в социальных сетях попросил воздержаться от вопросов относительно своей личной жизни. Однако согласился в последний раз прокомментировать взаимоотношения с приемным сыном, чтобы закрыть тему раз и навсегда.

"Я за последние несколько месяцев прочитал про себя и свою семью такое количество чуши, бреда и откровенной лжи, что больше не буду комментировать темы, связанные с собой или с моей семьей. Я мальчик взрослый. А вот моим родным это причиняет, мягко говоря, неудобства. Поэтому без комментариев", — резко высказался Норкин.

Предполагается, что телеведущий таким образом имел в виду слухи и версии о смерти супруги Юлии Норкиной. Она ушла из жизни 5 июня этого года. Пресса не раз писала неприятные версии произошедшего, сообщает портал "Экономика сегодня".