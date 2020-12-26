Испытания гиперзвуковой ракеты США провалились из-за недостатка инвестиций

Летные испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты HAWC прошли неудачно. Сказались былые проблемы с финансированием.

Летные испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты HAWC прошли неудачно, сообщает издание Air Force Magazine (AFM) со ссылкой на источники, близкие к ВВС США.

Несмотря на футуристический угрожающий дизайн, «начинка» ракеты тест не прошла. Сообщается, что ошибки произошли при попытке запуска боеприпаса со стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. При этом самолет был исправен.

«Дело не в дизайне ракеты, а в глупых ошибках», — сообщил источник издания, знакомый с разработкой HAWC.

В Управлении перспективными исследовательскими проектами Минобороны США (DARPA) информацию о неудавшемся запуске ракеты журналистам не предоставили, напомнив, что программа по гиперзвуковым разработкам засекречена. По словам источника, аргумент о «секретности» приводится только тогда, когда речь идет о неудачах.

«Уверяю вас, вы бы услышали об этих испытаниях все, если бы было, что праздновать», — отметил он в комментарии AFM.

В сентябрьском пресс-релизе DARPA говорилось, что летные испытания HAWC будут сосредоточены на характеристиках двигателя и «методах теплового управления для обеспечения длительного гиперзвукового полета». Во время испытаний в мае американские СМИ сообщали, что якобы снаряд был случайно выпущен и потерян в ходе полета. Air Force Magazine утверждает, что слухи о потере не подтвердились, но ракета в тот раз была повреждена, что задержало следующую проверку на полгода.

Пентагон, несмотря на неудачные испытания, настроен оптимистично. В военном ведомстве «приятно удивлены тем, что разработка гиперзвуковых ракет HAWC продвинулась дальше, чем ожидалось».

Представители военно-промышленной компании Raytheon заявили на прошлогоднем Парижском авиасалоне, что разрабатываемая ими HAWC может взлететь к концу 2019 года, но эти прогнозы оказались неоправданно оптимистичными. ВВС США проводят несколько программ по разработке гиперзвукового оружия, но на HAWC возлагаются особые надежды — эти многоцелевые ракеты планируют использовать на истребителях ВВС, а также кораблях ВМС и морской пехоты США.

Гиперзвуковое отставание

Штаты в разработке гиперзвукового оружия пытаются догнать и перегнать Россию и Китай, отмечает военный эксперт Борис Рожин. В Пентагоне свое отставание в этой области признавали — хромало спонсорство «гиперзвука», денег на разработку требовалось больше. Возможно, в этот раз ситуация повторяется, хоть бюджет проекта HAWC изрядно увеличился.

«В отчетах, "околопентагоновских" материалах указывалось в 2019 году, что США в гиперзвуковых технологиях имеют некоторое отставание от России и Китая. Поэтому были необходимы дополнительные инвестиции, оборонные ассигнования на развитие этого компонента вооружений. Сейчас мы видим, что они действительно улучшили финансирование этого направления», — отмечает главред информационно-аналитического центра «Кассад» Рожин.

Немудрено, что среди проводимых ВВС США испытаний гиперзвукового оружия будут и неудачные. Но задача американским руководством поставлена ясно: в ближайшие годы устранить отставание от РФ и КНР и вырваться вперед в гиперзвуковой области, захватить мировое лидерство в этом компоненте вооружений, подчеркивает Рожин.

В конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон инвестировал в американскую армию 2,5 триллиона долларов, а Россия, Китай и все остальные страны якобы завидуют вооружению США. На деле же у России дела с гиперзвуковым оружием обстоят гораздо лучше, чем у Штатов.

В ноябре 2020 года Северный флот РФ провел успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», подтвердив характеристики этого оружия. В первую очередь, скорость более 8 Махов. Об этой ракете 17 декабря на пресс-конференции говорил президент Владимир Путин, отмечая ее универсальность (может размещаться на разных носителях) и стратегическую важность для армии РФ.

И все же в свете американских амбиций Россия усовершенствовала системы противовоздушной обороны С-300 для борьбы с крылатыми гиперзвуковыми ракетами. У США же оборона против гиперзвука пока не предусмотрена: ЗРК «Patriot» может перехватывать обычные баллистические ракеты, но дальность его поражения всего 130 километров. Просчитать траекторию российских гиперзвуковых «Циркона» и «Кинжала» очень трудно, что делает их практически неуязвимыми для вражеской противоракетной обороны.