Политолог развенчал миф о планах Байдена свернуть программы вооружения

Позиция избранного президента США Джо Байдена в отношении вооружения страны — не более, чем популизм. Свое мнение обосновал американист Рафаэль Ордуханян.

Позиция избранного президента США Джо Байдена в отношении вооружения страны — не более, чем популизм. Свое мнение обосновал американист Рафаэль Ордуханян.

Белый дом намерен значительно урезать госфинансирование на вооружение. Об этом заявил избранный президент США Джо Байден. Во время предвыборной кампании он часто критиковал своего оппонента Дональда Трампа за планы по разработке новых ракет морского базирования, а также по выделению на ядерное оружие 1,2 триллиона долларов. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что заявления Байдена — не больше, чем просто слова, в которых нет и доли правды.

"Ну, скажите, кто будет Байдена спрашивать о расходах на ядерное оружие? Кто позволит ему менять уже утвержденный бюджет? Те люди, которые его привели к власти, имеют совершенно другую повестку. И эта повестка не имеет никакого отношения ни к нему, ни к его взглядам. И к сокращению расходов на вооружение тоже", – говорит Ордуханян.

Он подчеркнул, что ни один президент США не обладал абсолютной властью. Министерство обороны и лоббисты со стороны оборонного комплекса уже давно играют по своим правилам и не позволят нарушить их планы. Поэтому заявления о сокращении расходов на вооружение не более, чем популизм.