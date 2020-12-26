Экс-депутат Верховной рады уверен, что Пекин не простит предательства Киева

Решение киевских властей отказаться от сотрудничества с китайской компанией Huawei обернется серьезными проблемами для Украины, уверен экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Решение киевских властей отказаться от сотрудничества с китайской компанией Huawei обернется серьезными проблемами для Украины, уверен экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По его словам, власти Украины могут пожалеть о том, что приняли такое решение в угоду США, которые находятся в состоянии торговой войны с Китаем.

"Это предательство, и Китай, к сожалению, такие вещи не прощает", — отметил Журавко.

МИД Украины пообещал Госдепу Соединенных Штатов убрать со своих зданий все оборудование производства Huawei. Между Киевом и китайской компанией налажено взаимовыгодное сотрудничество, которое может быть разрушено из-за желания украинских властей услужить Вашингтону, подчеркнул Журавко.