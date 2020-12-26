Россияне перечислили самые важные дела в последние дни уходящего года

Россияне составили список самых важных дел, которые нужно успеть сделать перед Новым годом. Среди них оказались покупка подарков родным, похудение и завершение ремонта в квартире.

Россияне составили список самых важных дел, которые нужно успеть сделать перед Новым годом. Среди них оказались покупка подарков родным, похудение и завершение ремонта в квартире.

Соответствующий опрос провели аналитики портала Superjob. Выяснилось, что самым популярным ответом стал вариант "Купить подарки родным и друзьям". Его выбрали 12% опрошенных. При этом женщины выбирали такой вариант в два раза чаще мужчин — 15% против 8% соответственно.

4% респондентов собираются успеть украсить дом и нарядить елку за последнюю неделю перед Новым годом. Еще 6% хотят доделать ремонт, а 2% — сбросить лишний вес. Столько же россиян заявили, что планируют погасить все долги. Но есть и те, у кого все новогодние дела уже сделаны. Таких оказалось 16%.

Эксперты рассказали, какие подарки хотят получить мамы от своих детей на Новый год. Оказалось, что самое главное для женщин — любовь их ребенка, его отношение и взаимопонимание, передает телеканал "360".